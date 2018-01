Réagissez

Une surprenante invasion de moustiques vient d’être signalée dans la cité, et ce, en dépit d’une chute sensible de la température.

D’après des renseignements recueillis auprès de certains résidants, des essaims de cet insecte indésirable ont envahi les paliers de plusieurs immeubles avant de s’introduire progressivement dans les appartements. «La prolifération de ce redoutable insecte est favorisée par l’insalubrité provenant des eaux usées qui inondent les caves de plusieurs immeubles. Les services de l’Aadl refusent d’intervenir pour procéder à l’évacuation des eaux et nettoyer les caves.

Toutefois, ils se contentent des rares interventions engagées par les éléments de l’Epic Hurbal. Ces actions s’avèrent limitées et inefficaces, raison pour laquelle nous demandons une réelle prise en charge et le résultat ne peut être atteint que par une campagne de démoustication», a observé un résidant, qui est en même temps un praticien de la santé publique.

D’autres habitants de la même cité font part d’une autre source non négligeable : l’oued, qui traverse la localité de Haï El Badr toute proche, continue à générer tant de nuisances à cause du ruissellement ininterrompu des eaux d’égouts à ciel ouvert. Entre-temps, les innombrables habitants de cet ensemble urbain n’hésitent pas à dénoncer l’indifférence affichée à leur égard. «Nous sommes sévèrement pénalisés par les représentants des autorités locales et par les gestionnaires des services administratifs qui ne sont pas à la hauteur de leur fonction», a lâché avec beaucoup de dépit un des habitants.