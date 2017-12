Cité AADL de Bachdjerrah : Campagne de sensibilisation au tri sélectif des déchets

Réagissez

Initiée par la wilaya d’Alger, une campagne de sensibilisation au tri sélectif des déchets a été menée en fin de semaine au niveau de la cité AADL de Bachdjerrah.

Pour mieux accueillir les habitants de la cité, un chapiteau a été dressé juste à l’entrée de cet ensemble urbain. Un bus arborant des affiches véhiculant des messages divers en rapport avec cette campagne a été mobilisé. Des psychologues, des médecins et des spécialistes de la protection de l’environnement ont été dépêchés. Ils s’affairent à distribuer des dépliants pour mieux persuader les convives à adopter le tri sélectif des déchets.

D’après un membre d’une équipe ayant participé à cette campagne, l’Epic Asrout, NetCom, Extranet, Edeval, ainsi que l’OPGI et l’AADL sont des partenaires de la wilaya d’Alger, qui chapeaute l’initiative, en collaboration avec l’Agence nationale des déchets (AND), la direction de la jeunesse et des sports, la direction de l’action sociale et les associations chargées de la protection de l’environnement.

«Outre la protection de l’environnement et la préservation de la santé publique, cette campagne vise essentiellement à amener les citoyens à adhérer massivement à la démarche du tri sélectif à travers les bacs à ordures répondant aux normes en respectant l’horaire de la collecte, situé entre 19h et 22h. Ainsi, le bac de couleur verte pour les déchets humides et le verre.

Celui de couleur jaune pour les déchets recyclables, comme les bouteilles en plastique, le carton et le papier. Le bac transparent pour le pain. Au début du mois de janvier prochain, la démarche sera généralisée à l’ensemble des cités et quartiers d’Alger», a expliqué ce membre d’une équipe relevant de la direction de la jeunesse et des sports.