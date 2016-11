Cité 932 Logements à Tessala L’merdja : Absence d’espaces de loisirs

Réagissez

La routine et la monotonie pèsent lourdement sur les jeunes habitants de la cité 932 Logements dans la commune de Tessala L’merdja.

Relogés il y a deux années dans le cadre du programme de wilaya, les habitants trouvent toutes les peines du monde à s’habituer à leur nouvelle vie. «Ni stades ni espaces de loisirs ou autres lieux pour des activités culturelles, il n’y a qu’une route et des bâtiments», nous dira un résidant. Des promesses ont été faites pour l’amélioration du cadre de vie, mais rien de concret n’a été fait à ce jour. Cette cité, explique-t-il, est une vraie «cité dortoir» appelée à le rester indéfiniment. «Si on veut jouer une partie de football, on le fait sur la chaussée, sur du goudron, c’est dangereux», ajoute-t-il, précisant que disposer d’un stade est une priorité pour les jeunes. Une revendication que les responsables ne semblent pas comprendre. Bien que des écoles, tous paliers confondus, existent pas loin de cette cité, au grand bonheur des parents, mais l’absence d’infrastructures pour jeunes reste un véritable point noir. Cette cité manque aussi de marchés de proximité. L’espace commercial en construction est toujours fermé, pourtant, indique-t-on, son utilité est capitale et évitera aux résidants les longs déplacements pour faire leurs emplettes, notamment en fruits et légumes.