Le tronçon de route qui relie la localité de Harraga à celle de Benzerga est dans un piteux état. Selon les riverains, les trous ont été bouchés à maintes reprises.

L’occasion de ces travaux dépourvus de qualité a été dictée par le passage d’un cortège officiel devant se rendre à l’Ecole de la marine de Tamentfoust. Dans la hâte, les ouvriers ont procédé à la pose du bitume presque pêle-mêle.

Quelques jours seulement après le passage du cortège officiel, le bitume a commencé à se détacher, rendant le passage des voitures difficile. «Pourquoi les pouvoirs publics agissent-ils de cette manière ? Cela renseigne sur le peu d’intérêt qu’ils accordent aux citoyens et c’est aussi un manque de respect et de considération à leur égard», fulmine un habitant de Harraga outré par cette situation. Le passage d’un cortège d’officiels aussi fugace et éphémère est plus important que des milliers de citoyens. «Dans un Etat qui se respecte et qui respecte ses citoyens, les employés qui sont derrière ce genre de pratique doivent être sanctionnés», poursuit-il.