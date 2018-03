Circulation routière : Des Embouteillages à longueur de journée

Réagissez

Les marchands informels, qui étalent leurs marchandises sur le bas-côté de la route à Souachet, créent des embouteillages à longueur de journée. Les automobilistes s’arrêtent en deuxième position pour faire leurs emplettes, gênant ainsi la fluidité de la circulation. Avant la réalisation de trottoirs dans cet endroit, il y avait la possibilité de s’arrêter sur le terre-plein. Avec la réalisation des trottoirs de part et d’autre de la route, il s’avère que le moindre arrêt de véhicule se fait directement sur la chaussée. «Les automobilistes s’arrêtent n’importe où et obstruent la circulation, ce qui crée des embouteillages qui peuvent s’étendre sur plusieurs centaines de mètres, et c’est inadmissible. De l’une des deux : soit il faut interdire le stationnement, ou bien interdire aux marchands de vendre leurs marchandises dans cet endroit», suggère un automobiliste. «Déjà qu’à quelques mètres seulement de ce lieu est dressé un barrage de la gendarmerie, à quoi vient s’ajouter le goulot d’étranglement formé par les vendeurs informels», ajoute-t-il.