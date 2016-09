Circulation et stationnement, le calvaire

Réagissez

La véritable rentrée sociale a eu lieu aujourd’hui. La reprise après les vacances a débuté aujourd’hui pour des milliers de travailleurs et d’étudiants des nombreuses universités que compte la capitale.

L’administration, les entreprises privées et étatiques accueillent, également, leurs employés qui ont profité d’un congé bien mérité. Mais la rentrée sociale ramène avec elle son lot de tracas, de problèmes en tout genre ainsi qu’une circulation routière plus dense que durant la saison estivale, de nombreuses personnes avaient profité de leurs vacances pour stationner leurs véhicules au garage.

La rentrée sociale fait peur à nombre de familles qui habitent à des lieues des points névralgiques du centre-ville. A titre d’exemple, les habitants de Mahelma, dans la commune de Zéralda, doivent se lever aux aurores pour espérer arriver à temps au travail ou à l’université avant que la rocade sud, qui relie la région ouest au centre, ne se transforme en une pagaille inextricable. La circulation est également appréhendées par les habitants de la commune de Hammamet, où il n’y a qu’une seule route pour relier son importante population aux lieux de travail et d’études situés pour la plupart de l’autre côté d’Alger.

Le transport des étudiants a également repris. Avec une flotte très importante et bien organisée, les étudiants espèrent arriver à l’heure pour le début des cours, surtout pour ceux qui viennent de rejoindre l’université cette année. Les grandes entreprises, les administrations ainsi que les ministères sont pour la plupart localisés à Alger- centre. Un centre-ville minuscule qui chaque jour, selon les dernières statistiques, accueille 5 millions de visiteurs souvent transitant avec leurs véhicules, d’où la question de la capacité d’accueil des parkings actuellement opérationnels, sont-ils vraiment à la hauteur ? Peuvent-ils réellement contenir tout ce flot de véhicules ? C’est en réalité une tâche titanesque que de stationner tout ce monde qui afflue chaque jour vers la capitale, pour se procurer un document administratif, faire une demande de visa, ou dans les cas les plus graves, recevoir des soins dans les grands hôpitaux.

L’hôpital Mustapha Bacha en est le parfait exemple. Chaque jour, on peut observer à travers les grands axes de la commune de Sidi M’hamed des véhicules aux immatriculations plus variées qu’une salade de fruits. Et c’est grâce à ce phénomène qu’une économie parallèle est mise sur pied avec l’aide des parkings sauvages, comme il en existe tant à travers la capitale. Ces nombreux inconvénients créent chez les Algérois un sentiment de stress et de mal-être. Avec la circulation qui s’intensifie chaque jour, il n’est pas rare de voir sur nos routes des altercations entre automobilistes qui n’arrivent plus à se contenir.

Avec la rentrée sociale, il faut aussi s’attendre à une hausse des accidents de la circulation, ce que la Protection civile essaye de combattre à longueur d’année. Les moyens de transport sont là ! Le tramway et le métro font partie du décor, mais leur couverture à eux deux n’est pas suffisamment importante pour réduire le flux de circulation chaque jour. D’autres solutions sont-elles envisageables ? Cette question reste posée.