Réagissez

Dégâts dans la capitale dus aux dernières rafales de...

Les éléments de la Protection civile sont intervenus 29 fois sur tout le territoire de la capitale.

Plusieurs arbres ont été arrachés suite aux fortes rafales de vent qui touchent Alger depuis dimanche après-midi. Selon un premier bilan établi par la Protection civile, «29 interventions ont été enregistrées suite à l’arrachage de 21 arbres ayant entraîné le blocage de la circulation routière sur plusieurs axes routiers de la capitale, notamment à Bouchaoui, Rouiba et Douéra», selon le lieutenant Khaled Benkhelfallah, chargé de la communication à la direction de la Protection civile.

A El Biar, un arbre est tombé du haut d’une école sur une voiture stationnée plus bas. Fort heureusement, il n’y avait personne à l’intérieur. Selon un bilan arrêté aux premières heures, hier, aucune perte en vies humaines n’a été déplorée, à l’exception de quelques blessés légers. Par ailleurs, la Protection civile fait état de toits de trois baraques qui se sont complètement effondrés au quartier Eddoum, dans la commune de Bordj El Kiffan.

Les rafales de vent ont également arraché des panneaux de signalisation, des lampadaires et des câbles électriques. Sur l’axe routier reliant les communes de Rouiba et Aïn Taya, la chute d’arbres a bloqué la circulation routière pendant une bonne partie de la nuit d’avant-hier, particulièrement entre le lieu-dit Houch Eramel et la trémie de Dergana. L’intervention de la Protection civile a permis de rétablir la circulation. Quant à l’interruption de l’alimentation en énergie électrique, elle a été momentanée, puisque l’intervention des agents de la SDA a permis de rétablir le courant électrique rapidement.

Pour rappel, un bulletin météorologique spécial (BMS) a été émis samedi, mettant en garde contre des rafales de vent d’une vitesse de 60 à 70 km/h, pouvant atteindre ou dépasser localement 80 km/h, sur plusieurs wilayas de l’Est, de l’Ouest et du Centre, à partir de dimanche. Par ailleurs, le bilan de la Protection civile fait état de trois décès survenus suite à l’inhalation du monoxyde de carbone, dans la commune de Oued Korich.

Les victimes appartiennent à la même famille. «Nous insistons sur l’obligation d’observer les mesures de sécurité qui sont indiquées lors de l’utilisation des appareils de chauffage», explique M. Benkhelfallah. Notons qu’à chaque saison hivernale, le monoxyde de carbone fait de nombreuses victimes. La mauvaise utilisation des appareils de chauffage et le non-respect des consignes de sécurité, telles que l’aération, fait que l’hécatombe continue.

Outre la mauvaise utilisation, il existe dans les commerces des appareils de chauffage qui ne sont pas dotés d’un système d’évacuation des gaz brûlés. Ce genre d’appareils sont, soi-disant, équipés d’un filtre, mais que les utilisateurs n’arrivent pas à acquérir. Ils sont introuvables. Le travail que fait la Protection civile dans le domaine de la prévention est remarquable. Néanmoins, les pouvoirs publics doivent s’impliquer davantage, notamment le ministère du Commerce, afin d’interdire l’importation de ces appareils.