CHU d'Alger : Plus de 1000 personnes blessées durant l’Aïd

Plus de 1000 blessés suite aux opérations d’abattage des bêtes du sacrifice ont été traités durant les deux jours de l’Aïd El Adha dans les différents services des urgences médicales des CHU d’Alger, ont déclaré hier à l’APS les responsables de ces services.

Selon les chefs de garde et le personnel des services des urgences du CHU Lamine Debaghine à Bab El Oued, du CHU Mustapha et du CHU Issad Hassani (Beni Messous), 1200 personnes blessées ont été enregistrées durant les deux jours de l’Aïd, précisant que 90% d’entre elles ont été blessées aux mains, aux pieds et à la tête au cours des opérations d’écorchement des bêtes du sacrifice. Dix cas d’intoxication dus à la consommation de produits périmés ou à la consommation excessive de viande ont été également enregistrés, outre une quinzaine de cas de fracture chez les enfants.