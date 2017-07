Ces climatiseurs qui dérangent les piétons

Réagissez

Dans de nombreux quartiers et rues de la capitale, l’installation anarchique de climatiseurs continue d’importuner les piétons et d’altérer le paysage urbain.

Pourtant, ce problème a été moult fois soulevé et des solutions ont été proposées suite aux travaux de réhabilitation des façades d’immeubles, entamés par les autorités publiques.

Hélas, depuis le début de cette vague de chaleur, l’on découvre que rien n’a changé.

Les habitants sont obligés de supporter les gouttes d’eau qui tombent sans arrêt des étages supérieurs, ou carrément marcher sur la voie automobile pour les éviter. En l’absence de toute réaction des services municipaux, cette situation, certes anormale, perdure au vu et au su des responsables. Pis encore, dans de nombreux immeubles, y compris au centre d’Alger, de gros appareils de climatisation, anciens modèles, parfois en panne et non utilisés, sont toujours suspendus aux murs des bâtiments. Leurs propriétaires ne jugent pas utile de les enlever, alors que les services de l’urbanisme laissent faire au lieu de donner instruction pour en finir avec ce problème et procéder au nettoyage de ces façades.

Pour rappel, les travaux de restauration et de réhabilitation des immeubles ont permis de redonner à certains quartiers de la capitale leur beauté d’antan et d’éviter aux piétons le risque d’effondrements de balcons.

Dans le cadre de cette opération, il a été formellement interdit d’installer des paraboles sur les façades. Bizarrement, aucune consigne n’a été donnée en ce qui concerne les climatiseurs, malgré le risque qu’ils présentent. A de nombreuses reprises, des climatiseurs se sont détachés et sont tombés sur la voie publique, causant des dégâts matériels.