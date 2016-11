Centre d’Alger : Reprise des travaux de réhabilitation

Réagissez

Les travaux de réhabilitation reprennent au centre d’Alger, après un arrêt de plusieurs mois. Au menu, la rénovation et l’embellissement des escaliers du sous-sol attenant au siège d’Air Algérie, ainsi que le replâtrage et la consolidation des immeubles de l’avenue Pasteur.

Les espaces concernés ont été clôturés et des échafaudages installés pour le lancement effectif des travaux. Un projet qui suscite, toutefois, beaucoup de commentaires. Certains se demandent pourquoi autant de retard pour finir un chantier entamé depuis plusieurs années, alors que d’autres expriment des craintes que les immeubles dans les rues inférieures soient abandonnés en raison de la crise économique. Mais tous sont d’avis qu’il faut aller vite dans les travaux, d’autant que ces chantiers dérangent énormément les piétons, malgré le respect des normes de sécurité par les entrepreneurs.

«On fait vite dans certains chantiers et on s’éternise dans d’autres. Cela n’a rien à voir avec l’état des immeubles, l’on a remarqué que le nombre d’ouvriers est minime et les travaux ne sont pas réguliers», indique un habitant. Il en veut pour preuve, le non-achèvement des travaux dans certains immeubles et routes secondaires, à la rue Tanger. Des riverains ont également émis le souhait de voir le chantier de réaménagement du square Port-Saïd terminé dans les meilleurs délais. Les travaux, a-t-on constaté, ont débuté timidement, au grand dam des habitués des lieux.