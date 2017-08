Cellules d’écoute : La sûreté d’Alger accueille plus de 40 jeunes toxicomanes

Réagissez

«Les cellules d’écoute et d’action préventive relevant de la sûreté d’Alger ont accueilli, lors du premier semestre de l’année 2017 un total de 47 jeunes toxicomanes, dont 31 ont été transférés vers des centres de désintoxication. La (CEAP) a organisé 365 actions de communication préventives, dont 119 campagnes de sensibilisation à la consommation de la drogue et à la toxicomanie», a indiqué un communiqué des services de la sûreté d’Alger. En consécration des principes de la police de proximité, lesdites cellules ont organisé durant la même période 18 visites pédagogiques au profit des enfants scolarisés vers le Musée de la police et certains sièges relevant de la Sûreté nationale. Des cours et des conférences de sensibilisation contre la toxicomanie ont été donnés à ce propos par des enseignants et des psychologues en faveur des jeunes. Les mêmes cellules ont programmé, dans ce sens, 78 journées d’information,où ont été présentés des images et des chiffres illustrant les dangers de ce fléau sur l’individu et la société. Lors de cette initiative, 81 manifestations sportives, culturelles et de loisirs ont été organisées en vue de sensibiliser les générations montantes à l’importance d’exercer des activités sportives pour un esprit sain.