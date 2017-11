Réagissez

L’école de l’éducation à l’environnement du Jardin d’essai a organisé une journée de sensibilisation pour les enfants.

A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, l’école de l’éducation à l’environnement du Jardin d’essai a organisé une journée de sensibilisation destinée au grand public et à la frange juvénile en particulier. L’événement a été marqué également par l’organisation d’une exposition avec la participation de plusieurs organismes et associations.

D’après Débiane Samia, gestionnaire de l’école, «l’organisation de cette journée de sensibilisation fait partie du programme d’action de l’école. La protection et la sauvegarde de l’environnement et du cadre de vie des enfants sont également des aspects non négligeables des droits de l’enfant. C’est à travers nos actions, qui s’articulent autour de l’éducation à l’environnement et à sa sauvegarde, que nous pouvons promouvoir et intégrer ce volet dans celui des droits des enfants», confie-t-elle.

Signalons que des partenaires, dont des organismes activant directement dans la promotion des actions environnementales, ont pris part à cette journée de sensibilisation. «Nous œuvrons directement dans le domaine environnemental par les initiatives ayant trait notamment à la promotion du tri sélectif. Pour la circonstance, nous avons intégré le concept dans le processus éducatif général destiné aux enfants.

La connaissance et le savoir qui en découlent, ainsi que la prise de conscience pour un environnement et un cadre de vie sains font partie intégrante des droits de l’enfant», explique un participant issu de NetCom. Notons que l’école de l’éducation à l’environnement, qui se trouve au Jardin d’essai, fait un travail remarquable, qui ne se limite pas à la seule célébration des journées commémoratives, mais s’étale sur toute l’année. «Nous recevons des écoliers et des enfants encadrés dans le mouvement associatif.

Nous leur consacrons des séances de sensibilisation dans le cadre notamment d’ateliers dans le domaine du jardinage, de l’aquariophilie, de l’horticulture et de l’ornithologie. Nous essayons à travers ce programme de sensibilisation d’attirer l’enfant grâce aux activités de loisirs éducatifs et récréatifs à œuvrer pour la sauvegarde de l’environnement», explique Débiane Samia. L’école accueille, par ailleurs, des enfants et des adultes pour des formations dans le domaine de l’environnement.

Ces formations sont encadrées par des formateurs expérimentés et des éducateurs. «Les sessions de formation sont organisées aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Elles durent trois mois et sont couronnées par la délivrance d’attestations pour les élèves. Pour mener à bien notre mission, l’école est dotée de moyens pédagogiques et humains.

Le nombre de personnes qui suivent ces cycles de formation augmente d’année en année», soutient-elle. L’événement a drainé un nombre important de visiteurs, des enfants en particulier. «J’ai eu des explications sur plusieurs sujets dont je n’avais pas de connaissances, ou du moins de détails», dira un enfant accompagné de ses parents.