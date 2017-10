Réagissez

Une campagne de sensibilisation et de prévention contre le cancer de la prostate a été organisée au niveau de la station métro de la Grande-Poste par l’Association scientifique des étudiants en pharmacie d’Alger.

La vice-présidente de l’Association scientifique des étudiants en pharmacie d’Alger, Assaadi Chaherazade, a affirmé à l’APS que «la rencontre visait à sensibiliser les hommes sur l’importance du diagnostic précoce du cancer de la prostate», précisant que «5000 cas sont recensés annuellement à l’échelle nationale avec une hausse du nombre de décès». Lors de ces journées portes ouvertes, qui ont connu une grande affluence de la gent masculine, tous âges confondus, et suscité la curiosité de quelques femmes, des dépliants sur les symptômes de la maladie et les moyens de prévention ont été distribués aux usagers du Métro d’Alger, a-t-elle indiqué. Parmi les facteurs déclencheurs de cette maladie en hausse, Mme Assaadi a cité une mauvaise hygiène de vie et l’absence de diagnostic précoce, notant que les hommes âgés de plus de 50 ans doivent l’effectuer pour une meilleure prise en charge de la maladie.

Le cancer de la prostate compte parmi les trois types de cancers les plus répandus à l’échelle internationale après le cancer des poumons et du côlon, a précisé Morsi Sahara, membre de l’association, citant le tabac et l’alcool et le manque d’activité physique comme autres facteurs déclencheurs. Elle a ajouté, dans ce sens, qu’en cas d’absence de dépistage, la maladie pourrait être découverte, par hasard, lors d’un examen ophtalmologique ou à travers l’apparition de certains symptômes (insuffisance rénale, douleurs osseuses....). Mme Morsi a expliqué, par ailleurs, que ce type de cancer était curable s’il est précocement découvert, et ce, à travers le recours à la chimiothérapie et à la thérapie hormonale, mais aussi à l’intervention chirurgicale. Pour se prémunir de cette maladie, elle a préconisé une activité sportive et un régime alimentaire équilibré, tout en consommant plus de poissons, de légumes et de fruits riches en antioxydants et en fibres, en évitant les matières grasses et le tabagisme. Les usagers du Métro d’Alger ont apprécié cette initiative visant la prévention contre le cancer de la prostate.