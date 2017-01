Campagne de sensibilisation dans les mosquées

Réagissez

Le nombre de victimes du monoxyde de carbone chaque année...

Alger, la capitale, n’est pas épargnée par ce genre d’accident.

Les services de la Protection civile ont lancé une campagne de sensibilisation à travers les mosquées en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, contre les risques liés à l’utilisation des appareils de chauffage. Cette initiative permettra de mettre l’accent sur les méfaits du monoxyde de carbone émis par les appareils de chauffage. Les services de la Protection civile ciblent par cette opération un plus grand nombre de citoyens, notamment les vendredis, où l’affluence dans les mosquées est la plus importante.

Le nombre de victimes que fait le monoxyde de carbone chaque année renseigne sur l’ampleur des risques. Les dernières statistiques font ressortir, depuis le mois de janvier seulement, 41 victimes, décédées suite à l’inhalation de ce gaz, émis par des appareils de chauffage, selon un bilan rendu public par les services de la Protection civile. 683 autres personnes, incommodées par ce gaz hautement toxique, ont été secourues au cours de la même période. Ces accidents sont dus à l’absence d’aération dans les maisons et les locaux.

Pour éviter de tels accidents, les séances de sensibilisation porteront sur la nécessité d’aérer les maisons en cette période de froid, où les appareils de chauffage sont très sollicités. Dans la démarche qui est la leur, les intervenants dans les séances de sensibilisation mettent l’accent sur la nécessité de se procurer des appareils de chauffage de marques connues, auprès des agents agréés. Il est par ailleurs fortement recommandé de ne pas utiliser les appareils de chauffage qui ne sont pas dotés d’un système d’évacuation des gaz.

Ces appareils sont largement commercialisés. Ils sont dotés d’un filtre, qu’il faut changer périodiquement. Mais il est à retenir que ce filtre n’est pas toujours disponible dans le commerce. De ce fait, la plupart des accidents recensés sont dus au non-respect des consignes de sécurité liées à l’utilisation de ces appareils. Certains utilisateurs affirment même ne pas être au courant du fait que ces types de chauffage sont dotés de filtres, car les appareils se vendent sans manuel d’utilisation.

L’asphyxie au monoxyde de carbone n’est plus l’apanage des régions enclavées, puisque des familles entières ont été décimées suite à l’inhalation de ce gaz dans de grandes villes, comme Batna, Guelma, Khenchla et Sétif. Alger, la capitale, n’est pas épargnée par ces accidents.

Chaque année, les services de la Protection civile de la capitale enregistrent des victimes, même au centre-ville. Pour éviter ces accidents, la direction générale de la Protection civile a lancé donc cette campagne de sensibilisation à travers les mosquées afin de toucher un grand nombre de citoyens. «C’est une initiative tout à fait louable, car beaucoup de gens ne connaissent pas les risques d’une telle utilisation, et ce, même à l’ère de l’internet et des moyens de communication modernes», confie un habitant de la capitale.