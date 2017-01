C’est la débandade à la cité AADL

Réagissez

A la cité AADL de Zéralda, être logé aux derniers étages des tours est un vrai cauchemar. Surtout pour ceux qui sont malades ou âgés.

C’est encore le calvaire des pannes d’ascenseur qui empoisonne la vie de ces pauvres locataires, qui n’arrivent plus à trouver la belle parade.

Des pannes à répétition, dont plus personne ne connaît les raisons.

Cette fois, c’est encore l’ascenseur d’une tour qui a fait des siennes. Le plus grave, c’est que ces pannes s’éternisent et que les réparations tardent. Il y a comme une démission flagrante de la part des gestionnaires, qui ne veulent plus prendre en charge ces problèmes, alors que les locataires payent toujours les charges d’entretien de ces «machines», devenues des cas d’espèce et «trop compliqués», pour reprendre les réponses d’un responsable.

Le cas le plus flagrant est celui la tour B1 de 14 étages. Pourvue à l’origine de deux ascenseurs, cette tour est une vraie malédiction pour ses dizaines de locataires. Alors que le premier ascenseur n’a «vécu» que cinq jours en 2009, juste après l’inauguration, et qu’il n’a jamais subi la moindre réparation, le second, de temps en temps, s’arrête. Des pannes qui s’étalent et qui s’éternisent. L’avant-dernière a duré 45 jours, en juin dernier, en plein mois de Ramadhan, alors que la toute dernière vient de boucler deux semaines, en pleines vacances d’hiver. En sept ans, aucune maintenance n’a été faite, alors que ces pannes surviennent souvent même au niveau des autres bâtiments.

En dépit des réclamations et des sollicitations, l’AADL fait la sourde oreille. Les locataires ne veulent plus faire du bénévolat, d’autant que plusieurs d’entre eux ont décidé d’abandonner leur appartement et de déménager. Au 14e étage, un locataire, qui traîne une grave maladie respiratoire, ne peut plus descendre les escaliers pour accompagner son enfant à l’école, comme son voisin cardiaque, ou ce résidant qui marche avec des béquilles. Pourtant, ces citoyens ont déposé des dossiers médicaux pour au moins obliger l’AADL à satisfaire leur requête.

Plus grave, l’abandon a atteint des seuils intolérables, comme ces cages ou halls ou B1 sans lumière, l’affaissement des canalisations des eaux usées juste à l’entrée, ou le cas des graves défaillances au niveau de l’étanchéité des appartements du dernier étage. C’est face à cette débandade qu’un groupe de citoyens a décidé d’agir, en sollicitant un huissier de justice, avant de déposer une plainte auprès du tribunal de Chéraga, pour non- respect des clauses du contrat.