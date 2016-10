Brèves d’Alger

Réagissez

- Coupure du gaz de ville

Des coupures de gaz ont eu lieu mardi dans les quartiers de Bouchaoui 3 et de la cité des 300 Logements des Dunes. La Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDE) de Bologhine a indiqué, lundi, que des coupures de gaz interviendraient à compter de mardi à la mi-journée dans certains quartiers de la commune de Chéraga.

Les quartiers concernés sont la cité Bouchaoui 3 et la cité des 300 Logements de la Gendarmerie nationale (les Dunes), et ce, à partir de mardi 11 octobre à 13h, indique un communiqué de la SDE. Ces coupures sont dues aux travaux de maintenance au niveau du principal gazoduc, précise la même source, qui informe les citoyens désirant obtenir de plus amples informations qu’ils pourront le faire en contactant le numéro vert 3003. Ceci dit, le communiqué ne précise pas à quand est-ce que la canalisation de gaz sera opérationnelle à 100%.

- Aïn Taya : Bureaucratie au service biométrie

Les efforts fournis par le ministère de l’Intérieur afin de moderniser les services administratifs des communes pour une meilleure prise en charge des doléances du citoyen s’estompent au niveau du service biométrie de Aïn Taya. «Revenez après» est souvent entendu pour refouler les administrés se présentant dans ces bureaux où l’outil informatique est censé faire gagner du temps pour tous.

Tel n’est pas le cas d’un citoyen voulant récupérer sa carte biométrique quelques jours après avoir reçu un SMS des services du ministère de l’Intérieur. L’intéressé a été «prié» de revenir après parce que sa carte n’a pas encore été enregistrée ! Avec cette triste réalité, le ministère devrait peut-être avoir l’aval de ces bureaucrates avant d’inviter les citoyens à se présenter devant les guichets. Ils perdront moins de temps !

- Fuite d’eau et absence de la Seaal

Les habitants du quartier Suffren de Aïn Taya désespèrent de voir leurs doléances prises en compte par les services d’intervention de la Seaal. Ces citoyens n’ont pas cessé de signaler une grosse fuite d’eau dans leur quartier depuis des dizaines de jours. Même les structures de proximité de cette entreprise se trouvant dans cette ville ont été alertées à plusieurs reprises.

La réponse de ces dernières est de s’adresser ailleurs. Devant l’étendue du problème, les citoyens n’ont pas hésité à s’adresser aux services de sécurité ! La Seaal se permet-elle de gaspiller tant d’eau au moment où cette denrée se raréfie ?