Réagissez

Cité des 116 Logts, à El Achour : Pose de lampadaires

Des travaux de réalisation de lampadaires sont en cours d’achèvement à la cité des 116 Logements dans la commune d’El Achour. Signalons que cette cité, pourtant créée il y a plusieurs années, est dépourvue d’éclairage public. «La cité n’a pas d’éclairage, et ce, depuis sa création dans les années 1990», déplorent des habitants. Et de poursuivre : «Le soir, à partir d’une certaine heure, les résidants évitent de sortir de chez eux, car les ruelles de la cité ne sont pas éclairées, d’ailleurs, plusieurs cas d’agression ont eu lieu à la faveur de la nuit.» En plus de l’absence de l’éclairage, les habitants de la cité déplorent le manque de commodités. «Notre cité manque de commodités, notamment ceux dédiés à la frange juvénile. Il n’y a pas d’aires de jeux ni d’espaces verts, encore moins de maison de jeunes ou de centre culturel», confient-ils. «Nous demandons aux pouvoirs publics de se pencher sur le cas de notre cité, car il s’agit d’une cité à forte densité démographique. Il est plus qu’urgent de réaliser des équipements publics devant faciliter la vie des habitants et de relever leur cadre de vie, à l’instar d’un bureau de poste, d’une antenne de Sonelgaz et de la Seaal», concluent-ils.

K. S.



Commune de Saoula (Alger) : Réalisation d’aires de jeux et de terrains de proximité

Deux aires de jeux ont été réalisées à la cité des 310 Logements dans la commune de Saoula. Ces nouvelles structures permettront, d’après un élu de l’Assemblée, de soustraire les jeunes de la localité à la rue. En plus de ces deux aires de jeux, deux terrains de proximité ont été également réalisés près du stade communal. «Ces nouvelles réalisations rentrent dans le cadre du programme de la municipalité devant prendre en charge la jeunesse dans le domaine du sport et des loisirs éducatifs», souligne-t-il.



Bologhine : la Seaal aux abonnés absents ?

Une canalisation d’Aep est depuis une année éventrée au boulevard Omar Lounes (ex-Flandre), commune de Bologhine, laissant échapper le précieux liquide H24. «Nous avons alerté les services techniques de l’unité Alger nord de la Seaal, sise à Bologhine à plusieurs reprises et joint le 15 94 pour signaler cette perte, mais aucune suite n’a été donnée», disent des riverains. Outre la précieuse ressource qui continue de ruisseler toujours à grande à eau le long du boulevard, les dalles couvrant des niches tout près de la station de pompage sont défoncées, causant des accidents aux passants. L’agent en faction dans la station de pompage d’eau, qui se trouve à un jet de pierre de ladite unité de la Seaal, a lui aussi alerté les responsables chargés de la réparation des canalisations d’aep avant le compteur, mais rien n’a été fait. «Il y a quelques mois, l’intervention d’un sous-traitant de la Seaal a opéré des travaux, mais sans pour autant arrêter la perte de la précieuse denrée qui inonde une partie de la chaussée», tempêtent les citoyens outrés par l’indifférence des responsables techniques de la Seaal.

M. T.