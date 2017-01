Réagissez

- Cité AADL de Seballa : Les mêmes problèmes s’accentuent

Les habitants de la cité AADL 1839 Logements, à Seballa, tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme à cause de l’absence d’entretien de leur cité par les services compétents en charge des cités. D’après des habitants, plus les mois passent et plus les problèmes s’aggravent et d’autres font leur apparition.

Depuis quelques années, les problèmes d’étanchéité des immeubles plongent les habitants des derniers étages dans une piscine à l’intérieur même des habitations. On nous rapporte aussi que les nids-de-poule sont omniprésents dans la cité et l’éclairage public fait défaut. Les habitants mentionnent également d’autres problèmes plus graves qui nuisent à leur bien-être.

Depuis quelque temps, les jeunes ont pris la cité en tenaille. «Les agressions, les bagarres, les insultes font maintenant partie de notre quotidien», dénonce un citoyen. Notre interlocuteur explique également que ces jeunes sont une véritable gêne pour les habitants. «Toute la nuit, on entend des insultes, on assiste depuis nos fenêtres à des règlements de comptes à l’arme blanche», s’indigne-t-il, tout en mentionnant l’absence totale des forces de l’ordre, malgré la présence d’un commissariat à quelques pas de la cité.

- Sûreté d’Alger : Arrestation et démantèlement

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté récemment une femme à Rouiba, suite à la fouille de son véhicule, qui a permis de découvrir en sa possession 530 comprimés psychotropes et une somme de 7000 DA, ont précisé les services de la sûreté de wilaya d’Alger dans leur communiqué. Après enquête, elle a reconnu sa consommation de comprimés psychotropes à des fins thérapeutiques, car souffrant de troubles psychologiques, niant tout usage à des fins commerciales.

Les services de la sûreté de wilaya ont, par la suite, perquisitionné son domicile où ils ont trouvé deux plaquettes contenant sept capsules, une contenant quatre comprimés et une contenant cinq capsules, après quoi ils l’ont placée sous contrôle judiciaire. Les mêmes services ont, par ailleurs, arrêté un duo de malfaiteurs, à savoir deux individus pris en flagrant délit, en possession d’objets volés dans la maison d’un citoyen. Ce duo était spécialisé dans le cambriolage de maisons avec utilisation d’une arme blanche prohibée.

Parmi les objets volés retrouvés chez ces cambrioleurs, un ordinateur portable, un appareil photo numérique, un démodulateur numérique, des montres, des bracelets et des bagues et une bouteille de boisson alcoolisée. Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont également récupéré les objets utilisés par les suspects pour commettre le vol, à savoir une arme blanche prohibée, des gants, des cordes et des masques noirs.