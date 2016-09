Réagissez

Dans le cadre de son expansion à travers le territoire national, Brandt Algérie a inauguré hier son 13e Brandt Store au Boulevard Ben Boulaïd à Alger.

Dans un communiqué de presse envoyé à El Watan, il est précisé que «cela renforcera la présence de la marque et lui permettra de se rapprocher davantage de ses clients». L’installation de ce showroom a été décidée après une étude approfondie du marché de l’électroménager qui est en plein expansion en Algérie. Etalé sur une superficie de 145 m2, il offre un large panel de produits électroménagers haut de gamme, tels que les cuisinières, les fours, les hottes, les plaques de cuisson, les micro-ondes et les lave-linges.

Il y a aussi le petit électroménager (cafetières, robots pâtissiers, mini-fours et friteuses). Tahar Bennadji, directeur général de Brandt Algérie, ne manque pas d’ambition et vise le podium : «Nous voulons devenir un acteur référent dans le domaine de l’équipement domestique en Algérie et nous visons le leadership.» Pour lui, au-delà d’un espace de vente, le showroom est un espace de visibilité. L’expérience magasin est déterminante pour susciter l’achat. La finalité est d’entretenir son image de marque et accroître sa notoriété.

Aménagé aux couleurs de la marque et ses gammes emblématiques, le nouveau Brandt Store d’Alger-Centre sera dirigé par une équipe de professionnels qui sera là pour renseigner et répondre aux questions des clients. Avec ce nouveau showroom au cœur de la capitale, la marque Brandt gagnera sans doute en visibilité pour poursuivre sa progression et son expansion sur le marché national, tout en répondant aux exigences du consommateur algérien et en offrant aussi une garantie de 24 mois sur l’ensemble de la gamme, en plus d’un service après-vente efficace et réactif qui fera toute la différence.

Brandt Algérie évolue dans un environnement très concurrentiel où les clients ne sont plus sensibles au seul prix, mais aux caractéristiques objectives et subjectives du produit offert par chacune des firmes. La différenciation est le nouveau cheval de bataille de la marque. Elle veut que le consommateur palpe rapidement en rayon les spécificités qui lui sont propres. D’où des efforts en termes de design de plus en plus évidents.