Birkhadem : Risque d’affaissement d’un passage pour piétons

Réagissez

Le passage pour piétons perpendiculaire à la rue Arab Si Ahmed risque de s’affaisser d’un moment à l’autre. Emprunté par les riverains, et particulièrement par les élèves du CEM Bougara, le couloir a été inondé dernièrement par les eaux usées à la suite de l’éclatement d’une canalisation raccordée au réseau principal d’assainissement. Le ruissellement des eaux de rebut a non seulement provoqué un ravinement dans une partie souterraine de la venelle, mais aussi des désagréments préjudiciables pour les résidants et les collégiens. Pour attester ses déclarations, le président d’une association locale, dont la propriété est bordée par le passage indiqué, nous a conviés à visualiser la partie lézardée du mur de clôture. «L’intervention tardive des éléments de la Seaal n’a abouti qu’à une solution provisoire. Entre-temps, les eaux usées ont occasionné des fissures dans le mur de clôture pour inonder par la suite notre cour. Agressés par les mauvaises odeurs, nous étions contraints de fermer momentanément l’entrée principale et d’utiliser une petite porte située de l’autre côté de notre propriété. Toutefois, le risque d’un autre débordement et d’un éventuel affaissement pèse encore. A cet effet, nous demandons une prompte intervention d’une équipe de la Seaal et cette fois-ci pour aboutir à une solution définitive», a déclaré Hamza Ould Mohand, président de l’association le Défi.