Birkhadem : Nécessité d’une opération de bitumage

Les propriétaires des résidences situées au bout de la localité appelée Chemin romain lancent un appel aux élus locaux pour procéder au bitumage de la voie desservant leur quartier.

D’une longueur de 800 m, l’artère est une piste difficilement carrossable à cause des ravinements engendrés par le ruissellement des eaux pluviales et les passages fréquents des véhicules lourds acheminant des matériaux de construction. «Pendant la période pluvieuse, la piste se transforme en une rivière boueuse, mais par temps sec, nous sommes à la merci de tourbillons de poussière. Deux de mes enfants souffrent déjà de difficultés respiratoires à cause de cette poussière envahissante. Nos familles sont certes touchées par ces désagréments, mais les plus exposés aux risques engendrés par la poussière, ce sont les enfants scolarisés dans des écoles privées situées de part et d’autre de la voie», se plaint un résidant.

D’après un ancien élu, l’opération de bitumage est inscrite, mais le lancement des travaux demeure tributaire de l’Office national de l’assainissement (ONA), qui n’a pas encore procédé à la pose des buses d’un diamètre convenable pour raccorder les canalisations de cette localité au réseau principal d’assainissement. «Sous prétexte que l’enveloppe n’a pas été allouée, les responsables de l’ONA refusent d’intervenir pour lancer les travaux requis», a expliqué l’ancien élu. Pendant ce temps, certains résidants s’occupent à récupérer les déchets provenant du décapage des voies goudronnées pour les étaler sur les parties les plus endommagées de la piste.