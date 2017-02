Bientôt des feux tricolores dans 500 carrefours à Alger

Réagissez

Quelque 500 carrefours de la wilaya d’Alger seront dotés de feux tricolores, dans le cadre d’un projet-pilote pour une gestion centralisée du trafic urbain, a indiqué jeudi, à Oran, le directeur des transports terrestres et urbains au niveau du ministère des Transports, Salem Salhi. Il a affirmé que «la wilaya d’Alger a mis en place, avec des partenaires espagnols, une société mixte de droit algérien, pour la réalisation d’un système de régulation de trafic urbain au niveau de la wilaya d’Alger». Il s’agit d’un projet-pilote baptisé «Système intelligent de gestion dynamique de la mobilité urbaine», qui comprend une gestion centralisée des feux tricolores à Alger.

La première phase du projet consiste à doter quelque 200 carrefours de feux tricolores, et 300 autres dans un second temps, pour atteindre un nombre global de 500 carrefours, qui couvriront l’ensemble de la wilaya. Ces feux seront ainsi gérés par un centre de régulation implanté dans la commune de Kouba grâce à des données sur l’état du trafic recueillies par des boucles de détection installées en différents points dans l’agglomération. Le plan des feux et la durée des cycles seront adaptés à l’état du trafic, note le responsable, ajoutant que ce système participera à une gestion efficace du trafic urbain dans la wilaya d’Alger. Sur un autre registre, M. Salhi a indiqué que le financement du projet des «bus à haut niveau de service (BHNS)», qui seront introduits dans les transports en commun en Algérie, selon une récente déclaration du ministre des Transports, se fera dans le cadre de la concession. Le BHNS est un concept datant du début des années 2000, et qui utilise, à de fortes fréquences, avec une rotation toutes les 5 à 10 minutes en heure pleine et moins de 15 mn en heure creuse, en plus d’une amplitude horaire élevée (circulation la semaine, en soirée et le week-end).