Bataille des prix dans trois grands marchés

Le métro dessert trois grands marchés de la capitale : El Harrach, Bachdjerrah et Zoudj Ayoune, à la place des Martyrs. Une aubaine pour les amateurs du shopping, mais aussi pour les petites bourses, en quête de bonnes occasions pour économiser quelques dinars.

Les habitudes des Algérois ont beaucoup changé depuis l’extension du métro vers la place des Martyrs et Aïn Naâdja. Les habitants ont désormais plus de choix et de possibilités, notamment en ce qui concerne les achats. «Avant, je m’approvisionnais chez les épiciers du quartier, mais depuis l’ouverture de la ligne de métro, je me rends au marché de la place des Martyrs et je fais beaucoup d’économies», raconte une femme au foyer habitant Aïn Naâdja.

Le jeu, a-t-on constaté, en vaut la chandelle en ces temps de vaches maigres. «A Zoudj Ayoun, les prix des légumes sont beaucoup moins chers qu’ailleurs. Chaque semaine, j’économise pas moins de 600 DA en y faisant mes courses», déclare un père de famille, résidant à Kouba.

Un autre citoyen, fonctionnaire, dit avoir été agréablement surpris par les tarifs proposés au marché des fruits et légumes d’El Harrach. «C’est grand et foisonnant de toutes sortes de marchandises, le client est roi et les commerçants sont plus flexibles», s’enthousiasme cet autre fonctionnaire résidant à Hussein Dey.

Mieux encore, des femmes et des futures mariées n’achètent qu’après avoir comparé les prix, notamment entre les commerces de la place des Martyrs et ceux proposés à Bachdjerrah. Ces deux grandes surfaces pour articles de femmes et de ménage ne sont, désormais, séparées que par dix minutes de route, ou plutôt de rail.

A l’approche de l’été, saison des fêtes, la demande sur certains produits est grande. Cette année, les commerçants des deux marchés n’auront pas à se partager les acheteurs selon la distance et l’accessibilité. Les deux sont à la portée d’un grand nombre de clientes et la concurrence s’annonce ainsi des plus rudes pour les commerçants. Le constat est le même pour les vendeurs d’or.

Entre ceux de la rue Larbi Ben M’hidi et ceux de Bachdjerrah, les enjeux sont grands. «Une amie vient de m’appeler d’Alger-Centre, un vendeur à la sauvette lui a proposé des gourmettes à un prix raisonnable, ça me permettra de gagner 600 DA par rapport à Bachdjerrah», nous dira une jeune fille, employée dans une société privée.

Même les jeunes hommes, appelés à acheter des bijoux à leurs futures épouses, n’hésitent pas à faire le trajet en quête de meilleurs prix. Tout compte fait, l’heure est à la concurrence à distance. Les vendeurs, eux, semblent avoir bien saisi la nouvelle donne et n’hésitent pas à faire la comparaison avec les concurrents des autres marchés. «Jamais vous ne trouverez un meilleur prix, même pas à Zoudj Ayoune», nous dira un vendeur de fraises à El Harrach.

A la place des Martyrs, l’on n’hésite pas à jurer par tous les saints que les tissus et autres articles proposés sont de qualité supérieure et de prix inférieurs, comparativement à Bachdjerrah. Autres temps, autres mœurs, la concurrence a changé de forme à Alger. Elle est plus entre marchés, rapprochés par le métro, que par commerçants installés dans le même endroit. Ce qui ne peut être que bénéfique pour les acheteurs.