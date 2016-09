Réagissez

Une commission interministérielle, composée des ministères de l’Habitat, des Moudjahidine, de l’Intérieur et de la wilaya d’Alger s’est réunie, lundi, pour préparer l’opération de baptisation des rues et quartiers de la nouvelle ville de Sidi Abdallah (Alger), en prévision de la dénomination des premières rues le 11 décembre prochain.

Ce premier pas permettra de «donner une identité à la nouvelle ville, qui ne sera pas qu’un simple lieu d’habitation, mais plutôt un espace urbain complémentaire multidimensionnel, lié à l’histoire et au combat du pays», a indiqué le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, lors d’une réunion tenue en présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, et de cadres des ministères concernés. Présidée par le wali d’Alger, la commission s’attellera à classer les quartiers, les rues et axes principaux et secondaires, à choisir les dénominations adéquates de façon à refléter l’attachement de l’Algérie à son histoire et à conférer à la nouvelle ville sa dimension internationale.

La liste proposée comprend des noms de moudjahidine, de chouhada, de chefs des résistances populaires, de membres du GPRA et de présidents algériens décédés. Elle inclut également des noms d’amis de l’Algérie ayant sacrifié leur vie pour le pays. «A travers cet hommage, l’Algérie entend honorer la mémoire de ceux qui ont voué leur vie pour sa liberté, quelles que soient leurs origines», a déclaré M. Tebboune. Le ministre a affirmé l’importance de dénommer les quartiers et les rues de manière à faire connaître l’histoire du pays aux citoyens et aux visiteurs. Les plaques et panneaux indicatifs portant les noms validés par la commission seront installés à la fin octobre.

La nouvelle ville de Sidi Abdallah s’apprête à accueillir 10 000 nouvelles familles dans le cadre de l’opération de distribution du premier quota de logements dans cette ville. La date de distribution du premier quota, prévue initialement le 20 décembre, a été avancée au 11 décembre pour coïncider avec les manifestations du 11 Décembre 1960.

Dans le cadre des préparatifs de cette opération, le ministère de l’Habitat veille à intensifier ses efforts, en collaboration avec les ministères du Commerce, de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, ainsi qu’avec l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) en vue d’assurer aux citoyens les prestations nécessaires.

La nouvelle ville de Sidi Abdallah s’étend sur une superficie urbaine de 3000 hectares au sud-ouest de la capitale. Le plan général de la nouvelle ville comprend 27 cités de 58 296 logements s’étendant sur 21 % de sa superficie, 52 structures publiques, outre un pôle pharmaceutique, universitaire, sanitaire et technologique et un autre pôle récréatif et de loisirs. Une ligne ferroviaire Zéralda-Birtouta, via Sidi Abdallah, sera mise en service le 1er novembre prochain, ce qui facilitera l’accès à la nouvelle ville.