Le wali délégué de la circonscription administrative d’El Harrach, M. Bouchouareb, a procédé, au cours de la semaine passée, à l’installation de Djaâfar Limane, comme nouveau président de l’Assemblée populaire communale de Bachdjerrah.

Le nouvel élu local, convient-il de le mentionner, est issu de l’Alliance Nahda-Adala-Bina, identifiée par le n°24. A travers cette installation, qui s’est déroulée au siège de l’Apc de la même commune en présence de plusieurs élus locaux et des représentants des différents partis politiques, le commis de l’Etat est parvenu à mettre fin au suspense qui n’a que trop duré et aux rumeurs colportées au sujet du résultat définitif des élections locales.

D’après un élu, l’annonce des résultats, proclamée après l’opération de dépouillement, était en faveur du candidat de l’Alliance Nahda-Adala-Bina. «Le jeu était serré, la bataille était rude et malgré la supériorité numérique des votants en faveur du candidat de l’Alliance, estimée à 2400 voix, les éléments du RND ont contesté le résultat du dépouillement.

Les abords immédiats du siège de l’Apc furent envahis par des sympathisants protestataires. Outre les gestes et les cris proférés en signe de menace, des listes nominatives, un faux-semblant de documents tenus pour des PV faisant passer le candidat du RND comme vainqueur, ont été répandues et envoyées par SMS. Mais sur la base de documents officiels, le wali délégué a mis un terme à la rumeur et à l’intox qui prévalaient durant toute cette période. Il a installé le nouveau maire en lui promettant un soutien conformément à la réglementation en vigueur», a précisé le même élu.