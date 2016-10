Bab Ezzouar : Une école primaire oubliée

L’école primaire Ben Saci Abdelkader, dans la commune de Bab Ezzouar, qui a ouvert ses portes il y a plus de deux décennies, accuse aujourd’hui un manque d’entretien et un laisser-aller qui s’intensifie de plus en plus, selon le président de l’Association des parents d’élèves, M. Guehaf.

D’après les informations qui nous ont été communiquées, l’établissement scolaire, situé à Soummam, serait dégradé. Tables, chaises, infrastructures sanitaires ainsi que la cour de l’établissement, tous les moyens pour une bonne scolarité sont absents. A l’intérieur des classes, où s’entassent pas moins de 40 élèves, pour les première et deuxième années, le matériel est totalement détérioré. «Nous avons constaté depuis plusieurs années que les tables et les chaises sont cassées», explique notre interlocuteur. Ce dernier affirme également que les estrades sont endommagées. «Tout tombe en ruine dans les classes. C’est inadmissible que nos enfants fassent leur scolarité dans des conditions pareilles, sans oublier les enseignants». En effet, dans les douze classes de l’établissement, les bureaux ont subi l’effet du temps, des clous sortent des chaises des enseignants. «Comment voulez-vous que ces éducateurs puissent offrir le savoir à 100%», s’indigne-t-il face à la situation. L’Association des parents d’élèves a par ailleurs sollicité le président de l’APC de Bab Ezzouar, car les établissements scolaires dépendent des APC et non du ministère de l’Education en matière de fournitures. «Nous nous sommes déplacés à maintes reprises pour rencontrer le P/APC afin qu’il intervienne pour sauver cet établissement scolaire qui a ouvert ses portes il y a presque 30 ans, mais rien n’a été fait et nous ne parvenons toujours pas à le voir», rapporte M. Guehaf. Ce dernier a rencontré le vice-président ainsi que l’adjoint du maire, qui ont promis que des changements seront apportés, mais après deux ans, ces promesses sont restées vaines. La directrice de l’établissement a également envoyé des lettres au P/APC, expliquant les problèmes dont souffre son école.



R. Larbi