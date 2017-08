Bab Ezzouar : Arrestation de 4 individus

Réagissez

Selon un communiqué émis par la cellule de communication de la DGSN, 4 personnes ont été interpellées au niveau de la Cité El Djorf, dans la commune de Bab Ezzouar, daïra de Dar El Beïda. Le communiqué précise aussi que les individus interpellés avaient en leur possession plusieurs armes blanches et de la drogue. Cette arrestation rentre dans le cadre de la lutte contre les délits, le crime et la lutte anti-drogue. Selon les informations, une opération coup-de-poing a été conduite à l’intérieur de la cité afin de réduire au maximum les troubles à l’ordre public et les agressions, qui sont nombreuses.

Le communiqué précise que les 4 individus interpellés ne sont pas de la cité, deux d’entre eux ont été arrêtés pour possession de drogue, un pour port d’arme blanche et un autre pour usurpation d’identité d’un policier. Les 4 individus ont été directement présentés devant le procureur de la République.