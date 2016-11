Aucun quota de logements sociaux depuis 1984

Réagissez

Une opération de relogement à Alger

La commune de Ouled Chebel a accueilli plusieurs projets de réalisation de logements, notamment dans le cadre du social.

C’est ainsi que la commune s’est muée en l’espace de quelques années seulement en une agglomération tentaculaire englobant plusieurs cités d’habitation. Cependant, le quota de logements réservé aux citoyens de la commune ne dépasse pas 80. «Les habitants de la commune qui ont déposé leur demande d’octroi d’un logement social des années auparavant, devront attendre le quota qui a été réservé à la commune par la circonscription administrative de Birtouta et dont le nombre ne dépasse pas les 80 logements. Ce quota ne pourra pas satisfaire toute la demande», confie un élu de l’assemblée, avant d’ajouter, «Nous avons enregistré au niveau de nos services quelques 2700 demandes de logements dans le cadre du social et le nombre de demandeurs est appelé à augmenter».

Pour rappel, la commune d’Ouled Chebel n’a bénéficié depuis sa création, en 1984, d’aucun programme de construction de logements sociaux, hormis une fois, où il leur a été attribué 30 logements seulement, «de 1984, date de la création de la commune d’Ouled Chebel, à 2016, notre commune à bénéficié de 30 logements seulement, et c’est en deçà des besoins exprimés par la population», assure-t-il. En dépit du nombre restreint de logements qui sera affecté à la commune de Ouled Chebel, les habitants, longtemps marginalisés par les pouvoirs publics, espèrent toutefois que cette initiative ne sera pas la dernière, et ce, afin de satisfaire et les anciens demandeurs et les nouveaux.

Par ailleurs, les responsables de l’APC, déplorent la non-association des élus locaux dans l’élaboration des listes des bénéficiaires, «l’APC n’est représentée au niveau de la commission d’attribution que par un siège, ce qui est insuffisant, car nul ne peut connaître les vrais nécessiteux mieux que les élus locaux», regrette notre interlocuteur. Les mutations de ces dernières années ont transformé profondément la commune de Ouled Chebel.

De simple localité rurale, Ouled Chebel s’est métamorphosée en une grande ville avec plusieurs lotissements. La commune est composée d’une agglomération principale, Ouled Chebel (chef-lieu), et de deux agglomérations secondaires, Chaabani et Mehamdia. Lors du découpage administratif de 1984, la commune de Ouled Chebel s’est constituée à partir des localités de Ouled Chebel, Chaïbia, Bhaïria, M’Hamdia, Metenane., Sidi M’hamed. Ces localités rurales ont accueilli des projets de construction de logements, notamment Chaibia, où plus de 1300 logements ont été réalisés.

La cité a accueilli des relogés de la capitale issus des bidonvilles, des terrasses et des caves. Actuellement, les nouveaux relogés sont confrontés à plusieurs difficultés car la cité manque de commodités, telles qu’un bureau de poste, une mosquée ou encore des structures de loisirs éducatifs et sportifs.