Association de malfaiteurs : Plusieurs personnes derrière les barreaux

Les services de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Chéraga ont démantelé une association de malfaiteurs composée de neuf membres, dont sept de nationalités africaines, et saisi 1615 unités de boissons alcoolisées, a indiqué dimanche un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Alger.

«Dans le cadre des efforts de lutte contre la criminalité en milieu urbain, les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Cheraga ont mis hors d’état de nuire une association de malfaiteurs composée de 9 personnes, dont sept de nationalités africaines activant dans le trafic d’alcool», précise la même source. L’opération s’est soldée également par la saisie de 1615 unités de boissons alcoolisées, une plaquette de cannabis et une somme d’argent. La même source a ajouté que cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic d’alcool. 173 unités de boissons alcoolisées, une somme d’argent et une plaquette de cannabis ont été saisies au domicile d’une femme de nationalité africaine. Par ailleurs, «sept personnes de nationalités africaines impliquées dans des affaires liées à la création d’un lieu de prostitution, l’immigration clandestine et l’usurpation d’identité ont été également arrêtées», a-t-on appris. L’opération s’est soldée également, selon la même source, par l’arrestation de deux autres personnes, de nationalité algérienne, et la saisie au domicile d’un des prévenus de 418 bouteilles de boissons alcoolisées et de 1024 chez le second. Les neuf prévenus ont été présentés devant le juge d’instruction qui a ordonné leur mise en détention provisoire. Par ailleurs, deux de ces prévenus ont été traduits devant la juridiction territorialement compétente, a conclu la même source.