Arrestation de Sept personnes dans une affaire de détournement à la SAA

La police judiciaire de la circonscription d’Alger- Centre a arrêté récemment 7 individus impliqués dans une affaire de détournement de plus de 1,5 milliard de centimes à la Société algérienne des assurances (SAA), a indiqué un communiqué des services de la sûreté de wilaya d’Alger.

La section de lutte contre l’atteinte aux personnes de la brigade criminelle de la circonscription centre de la police judiciaire a été saisie par l’inspection régionale de la Société algérienne des assurances (SAA) pour «un détournement de fonds publics en utilisant de faux documents dans deux dossiers de remboursement au niveau d’une société, au terme de deux ordres de versement d’un montant de 1,4 milliard de centimes», précise la même source, ajoutant que les investigations ont révélé que les montants «ont été transférés du compte de la société vers deux autres comptes».

La brigade de recherche et d’investigations a découvert que les deux comptes appartenaient à une même personne, en l’occurrence le principal accusé. Arrêté, ce dernier «a reconnu les faits qui lui sont reprochés et révélé l’identité de deux acolytes», ajoute le communiqué. Suite à un mandat de perquisition, les mêmes services ont récupéré au domicile d’un des mis en cause un chèque postal et du matériel électronique «acquis grâce aux fonds détournés» outre la saisie d’un véhicule.

La perquisition d’un local commercial exploité par un autre mis en cause a donné lieu à la récupération d’un montant de 15,5 millions de centimes, indique encore le communiqué. L’enquête a révélé «d’autres affaires de détournement et de faux et usage de faux», ajoute le communiqué, qui précise qu’il s’agit de trois dossiers de remboursement au niveau de la même agence, impliquant l’accusé principal et que 284 millions de centimes ont été transférés du compte de la société, dont une des transactions au profit de l’épouse de l’un des mis en cause.

Dans le cadre de ces investigations, le directeur régional de l’agence a été convoqué et placé en détention aux fins d’enquête, indique le communiqué, qui ajoute que les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes, après achèvement des procédures judiciaires en vigueur. Dans un autre communiqué, les mêmes services font état de l’arrestation de trois mis en cause dans des affaires de faux et usage de faux en écritures administratives, de vol par effraction et de trafic de drogue et de psychotropes et détention d’armes blanches. La police a saisi une plaquette de drogue de 75 g, 4 comprimés psychotropes, une somme de 96 millions de centimes, des bijoux, du matériel informatique, un ordinateur portable et un cachet rectangulaire.