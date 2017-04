Sûreté de la wilaya d’Alger

Arrestation de plusieurs individus et saisie de drogue

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la vente de produits interdits, à l’instar des drogues douces et dures, la sureté de la wilaya d’Alger a réussi un important coup de filet cette semaine, avec l’arrestation de six individus âgés entre 30 et 50 ans travaillant dans la vente de kif traité ainsi que la vente d’héroïne.

Afin de donner de plus amples informations sur cette arrestation, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a organisé un point de presse au niveau de l’unité de l’Aproval dans la commune de Kouba, animé par le lieutenant Mouloud Ibaazaten de la cellule de communication. Ce dernier a expliqué que durant trois semaines, et après que les services de la police judiciaire eurent reçu une information d’une source sûre, une enquête d’investigation a été diligentée. «Après quelques semaines, nous avons réussi à déterminer qu’au sein de ce groupe se trouvait le baron qui est la tête du groupe ainsi que cinq autres acolytes qui travaillaient avec lui dans la vente de kif traité et d’héroïne», révèle le lieutenant de police. Notre interlocuteur précise également que «le coup de filet nous a permis de saisir pas ailleurs pas moins de dix-huit kilogrammes de kif et de 22 capsules d’héroïne. Lors de l’interpellation, nous avons également saisi 400 000 DA, plusieurs téléphones portables ainsi que des armes blanches telles que des couteaux et des bâtons munis de vis», détaille-t-il. Et de relever, par ailleurs que «les six individus sont tous des repris de justice et seront présentés devant le procureur de la République dès aujourd’hui». L’animateur du point de presse n’a pas tenu à révéler l’endroit ou le quartier où sont issus les six individus impliqués dans ce trafic, mais il confirme qu’ils sont tous de la capitale. Pour conclure, le lieutenant Ibaazaten rappelle que la lutte contre la criminalité et la vente de produits interdits demeure un combat de longue haleine que mènent les forces de l’ordre chaque jour.

