Arrestation de plus de 2000 individus impliqués dans 1800 affaires pénales et criminelles

Réagissez

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont traité 1837 affaires pénales et criminelles et arrêté 2197 individus, qui ont été déférés aux juridictions compétentes en décembre 2017, a-t-on appris mardi auprès des mêmes services. Selon la même source, 1017 individus parmi les suspects sont impliqués dans des affaires liées à la consommation et à la possession de drogues et de comprimés psychotropes, alors que 235 autres ont été arrêtés pour «port d’armes blanches prohibées» et 945 suspects suivis pour diverses affaires.

Les mêmes services ont fait état de 157 affaires «portant atteinte aux biens» et 370 cas d’agression, dont 2 cas d’homicide volontaire. Outre 12 affaires traitées concernant les délits et les crimes contre les mœurs, les services de police d’Alger ont traité également 336 affaires liées aux «crimes et délits contre la chose publique», précise la même source. Les services de la sûreté d’Alger ont traité, dans le cadre de la lutte contre la drogue, 883 affaires, dans lesquelles 1017 personnes ont été impliquées, avec «saisie de 39 kg de cannabis, 448g d’héroïne, 49,4g de cocaïne et 13 000 comprimés psychotropes», note la police d’Alger.

Concernant les affaires de port d’armes prohibées, les services de la sûreté de la wilaya ont traité 227 affaires impliquant 235 individus qui ont été déférés devant les juridictions compétentes, selon la même source. S’agissant des activités générales de la police, il a été procédé durant le même mois au contrôle des activités commerciales réglementées et à l’application de 3 décisions de fermeture émanant des autorités compétentes. 43 accidents de la circulation ayant fait 3 morts et 52 blessés ont été enregistrés par les mêmes services durant la période considérée, en sus de 10 210 infractions et 3067 retraits de permis de conduire. Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont reçu 59 356 appels via le numéro de secours (17) et le numéro vert 1548 pour dénoncer des crimes et infractions aux lois de la République.

arrestation de 113 individus durant les célébrations du nouvel an

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté, durant les célébrations du nouvel an, 113 suspects impliqués dans différentes affaires liées, entre autres, à «la détention de drogues et de comprimés psychotropes et à la conduite en état d’ivresse», a indiqué mardi un communiqué des mêmes services. 77 suspects impliqués dans des affaires de détention de drogues et de comprimés psychotropes ont été arrêtés, et 435 comprimés psychotropes, 46 grammes de cannabis, 12 morceaux de drogue, en plus de 5 cigarettes roulées, ont été saisis, indique-t-on de même source.

S’agissant des affaires de port d’armes prohibées, 24 suspects ont été arrêtés en possession de 29 armes blanches, au cours de la même soirée, a fait savoir la même source, qui fait état, par ailleurs, de 7 accidents de la circulation ayant fait 6 blessés, tandis que 6 suspects ont été arrêtés pour «ivresse publique» et 2 autres pour «conduite en état d’ivresse».