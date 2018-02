Arrestation de 7 individus et saisie de plus de 900 comprimés psychotropes à RouIba

Réagissez

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé, dans des opérations distinctes, à l’arrestation de sept suspects impliqués dans des affaires liées à la possession et trafic de drogue et de comprimés psychotropes, et à la saisie de plus de 900 comprimés psychotropes, a indiqué un communiqué de la Sûreté de wilaya d’Alger. Les 7 mis en cause sont accusés d’être impliqués dans des affaires liées à la possession et trafic de drogue et de comprimés psychotropes.

929 comprimés psychotropes et 94 g de cannabis ainsi qu’une somme de 15 millions de centimes ont été saisis à l’issue de ces opérations, a précisé le communiqué.

La première opération a été traitée au niveau de la circonscription administrative de Rouiba. Trois individus ont été arrêtés à bord d’un véhicule en possession de 13 boîtes de 780 comprimés psychotropes et d’une somme de 55 000 DA, outre des ordonnances médicales volées d’un cabinet médical psychiatrique, selon les aveux du premier mis en cause qui a déclaré également avoir acheté les comprimés psychotropes d’une pharmacie sur ordonnance et sur présentation d’une carte d’identité nationale qu’il avait trouvée à Lakhdaria.

Les autres mis en cause ont reconnu à leur tour avoir acheté les comprimés psychotropes à la même pharmacie, indique-t-on de même source.

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé dans une deuxième opération à l’arrestation de deux individus et à la saisie de 93 comprimés psychotropes et 94 g de cannabis.

Un autre mis en cause a été arrêté dans une troisième opération pour vente illicite de comprimés psychotropes, il était en possession de 56 comprimés et d’une somme d’argent. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné leur détention préventive pour 7 d’entre eux et la mise sous contrôle judiciaire de la pharmacie, conclut le communiqué.