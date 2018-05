Arrestation de 3 individus pour escroquerie

Réagissez

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté 3 personnes impliquées dans une affaire d’escroquerie et d’extorsion contre une quarantaine de victimes, a indiqué, dimanche, un communiqué de ce corps de sécurité.

Ces arrestations pour «escroquerie, faux et usage de faux et contrefaçon de sceaux officiels» ont été opérées par la sûreté de la circonscription administrative d’Hussein Dey conséquemment à un appel provenant de l’Office de gestion et de promotion immobilière (OPGI) signalant la présence d’un individu en possession d’une pièce falsifiée.

L’enquête a révélé l’existence d’une quarantaine de victimes, présentant toutes des documents et des actes falsifiés, «délivrés» par les mis en cause, deux propriétaires d’une agence immobilière et un ancien cadre supérieur à la retraite, ajoute le communiqué, qui précise que les suspects projetaient de quitter le territoire national.

Les services de police ont saisi, lors de cette opération, un ordinateur utilisé dans la falsification des documents, ainsi que 19 contrats de location portant le cachet de l’OPGI et 32 reçus de versement et de remise de clés et des plans d’architecture.

Les mêmes services ont saisi, entre autres, 136 clés portant des noms et adresses de fonctionnaires, des carnets de chèques, des chèques barrés, des pièces d’identité ainsi que des accusés de dépôt de dossiers pour lots de terrain auprès des services de commune, des listes de noms, des dossiers de citoyens, 6 sceaux, une somme de 12 millions de centimes, un véhicule touristique, un compte bancaire contenant 60 millions de centimes. Après finalisation de la procédure légale, les mis en cause ont été déférés devant les juridictions compétentes, conclut le communiqué.