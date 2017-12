Arrestation de 12 suspects et saisie de 2900 comprimés psychotropes

Réagissez

La sûreté de la wilaya d’Alger a arrêté 12 suspects et saisi plus de 2900 comprimés psychotropes, 227 g de cannabis, ainsi qu’une somme de 533 000 DA dans quatre différentes affaires liées à la détention et au trafic de psychotropes et de drogues, a indiqué vendredi un communiqué de la sûreté d’Alger.

La première affaire a été traitée par la sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, suite à une information selon laquelle un groupe criminel s’adonnait au trafic de drogue dans un quartier relevant de leur secteur de compétence. L’un des membres du groupe arrêté avait en sa possession un morceau de cannabis de 227 g et la somme de 35 000 DA.

La perquisition du domicile du suspect a permis de récupérer la somme de 156 000 DA, a indiqué la même source, ajoutant que la perquisition du domicile du deuxième suspect a donné lieu à la saisie de 18 comprimés psychotropes et de 342 000 DA. La poursuite de l’enquête s’est soldée par l’arrestation des deux autres suspects qui avaient en leur possession un morceau de cannabis.

La deuxième affaire a été traitée par la sûreté de la circonscription de Sidi M’hamed suite à une plainte déposée par un commerçant de micros portables. L’enquête a permis d’identifier et d’arrêter le mis en cause et de récupérer certains objets volés qui se trouvaient dans un local du suspect, où la police a trouvé 656 comprimés psychotropes, indique le communiqué.

Deux autres affaires ont été traitées par la sûreté de la circonscription d’Hussein Dey. La première, liée à la détention et au trafic de psychotropes, a eu lieu suite à une information parvenue aux éléments de la police, qui ont procédé à la perquisition du domicile du suspect, où ils ont trouvé 485 comprimés de psychotropes. Le mis en cause a été arrêté et cinq autres individus impliqués dans cette affaire ont été auditionnés.

Pour ce qui est de la deuxième affaire, les éléments de la brigade de police judiciaire territorialement compétente avaient remarqué une voiture avec à son bord deux repris de justice qui ont pris la fuite abandonnant leur véhicule. Après une course- poursuite, les éléments de la police ont arrêté les deux suspects et récupéré 1800 comprimés psychotropes. Après finalisation de la procédure légale, les suspects ont été présentés aux procureurs de la République territorialement compétents. Sept d’entre eux ont été placés en détention provisoire et cinq en comparution immédiate.