Arrestation d’un jeune pour falsification de sceaux et de cachets d’institutions

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années, pour falsification d’attestations scolaires et de travail et d’attestations d’affiliation à la sécurité sociale, entre autres documents officiels, a indiqué un communiqué de ce corps de sécurité.

Le traitement de cette affaire de faux et usage de faux par les services de sûreté de la wilaya d’Alger a permis l’arrestation du mis en cause suite à l’exploitation par les services de sûreté de la circonscription administrative de Hussein Dey d’informations indiquant qu’un individu offrait ses services consistant à fournir tous les documents nécessaires pour la constitution d’un dossier de visa et autres à ses clients, les informant de manière professionnelle qu’il s’agissait de documents contrefaits qu’on ne pouvait distinguer des originaux, précise la même source.

Après la fouille du domicile en vertu d’un mandat de perquisition et la filature du suspect, le mis en cause a été arrêté. L’opération s’est soldée par la saisie d’un micro portable contenant plus de 100 dossiers constitués de documents falsifiés, outre des attestations scolaires, une fiche de paie, un dossier de visa et des documents sur lesquels sont apposés des modèles de cachets officiels et autres. Il a été procédé également à la saisie de quatre copies de documents d’identité appartenant à des citoyens, de deux attestations d’affiliation à la sécurité sociale, d’une copie d’une attestation de travail et d’un montant estimé à 14 millions de centimes.

Le mis en cause a reconnu les faits retenus contre lui, dont la falsification des documents exigés dans les dossiers de demande de visa.

Après finalisation de la procédure légale, l’accusé a été présenté au procureur de la République territorialement compétent.