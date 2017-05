Réagissez

Les habitants du lotissement Kaïdi, dans la commune de Bordj El Kiffan, déplorent l’absence de commodités dans leur quartier. L’éclairage public est pratiquement inexistant dans les venelles du lotissement.

Quant aux routes, elles sont impraticables. Mis à part l’artère principale, qui prend naissance à partir du lieudit Ennakhlet, pour aboutir aux abords de la zone industrielle de Bab Ezzouar, et dont le revêtement en bitume a été refait, aucune route secondaire n’a bénéficié de ce genre de travaux. Toutes les ruelles perpendiculaires sont laissées à l’abandon.

Il arrive même que les habitants prennent en charge eux-mêmes les travaux d’entretien des pistes, afin de faciliter le déplacement des véhicules et des piétons. «En plus du revêtement en bitume, les trottoirs sont inexistants et l’éclairage est défaillant», affirment des habitants du lotissement.

Les résidents déplorent également le manque d’espaces verts et d’aires de jeu pour leurs enfants. «Dans notre quartier, il n’y a pas de place pour les aires de jeu ou les terrains de proximité. Toutes les assiettes foncières sont exploitées aux fins de construction d’habitations», confient-ils. Il existe cependant un stade à Kaïdi.

En plus d’être éloigné du lotissement Si Smaïl, ce dernier se trouve dans un état déplorable. Le terrain est envahi par les herbes folles et les gravats en tous genres. La distribution anarchique des lots de terrain, notamment durant les années 1990, a donné naissance à ce lotissement tentaculaire dépourvu d’équipements publics à même de répondre aux besoins des habitants.

Ces derniers, lancent un énième appel aux responsables locaux pour qu’ils prennent en charge leurs doléances, notamment celles ayant trait au revêtement des routes en bitume, le renforcement de l’éclairage public et la dotation de leur quartier en équipements publics afin d’améliorer le cadre de vie.