Mardi dernier, les agents d’Algérie Télécom de Kouba ont évité un drame en combattant l’incendie qui s’est déclaré la nuit dans un magasin avant l’arrivée des agents de la Protection civile.

Quelques minutes après avoir été alertés par les riverains, des agents de l’agence Algérie Télécom de Kouba se sont rapidement rendus sur place pour combattre le feu avant l’arrivée de l’équipe de la Protection civile. L’incendie s’est produit en pleine nuit dans un magasin situé en dessous d’un immeuble abritant plusieurs familles.

Alors que le feu se propageait rapidement dans l’échoppe et commençait à menacer les habitations, les agents de l’agence de Kouba se sont déployés dans le magasin pour circonscrire le sinistre et entamer la réfection des câbles endommagés afin que les clients d’Algérie Télécom ne soient pas pénalisés par une panne de téléphone et d’internet. Ils ont travaillé toute la nuit et au petit matin, la connexion était rétablie à la grande joie des clients.