Réagissez

L’effondrement d’une route sur les hauteurs d’Alger, il...

A chaque pluie, le danger est omniprésent à Alger et les désagréments sont inévitables.

La première ville du pays, malgré toutes les mesures prises et les budgets dépensés, risque à tout moment de se noyer dans un verre d’eau. Ces derniers jours, les Algérois ont encore vécu dans la peur et la panique d’éventuels effondrements, débordements ou inondations dévastatrices. De nombreux glissements de terrains ont été signalés à Sidi Yahia, Télémly, Bouzaréah, Ben Aknoun, etc. Bien que l’on évoque souvent le non-respect des normes de construction à l’origine, les conditions météorologiques dévoilent un manque de rigueur dans l’attribution des autorisations et le suivi des travaux.

En fait, l’on continue à ignorer les risques d’intempéries et l’on s’obstine à construire sans le moindre égard pour la sécurité du citoyen. Les services de contrôle, eux, sont aux abonnés absents. Aussi, l’on continue à subir les aléas des crues de oueds, malgré les travaux annoncés et effectués pour sécuriser les habitations limitrophes. Dans la journée de mardi, la Protection civile a effectué une trentaine d’interventions suite à la remontée des eaux des oueds El Harrach, El Hamiz et Réghaïa. Les routes, longeant les rives des oueds, ont été inondées, entravant le trafic routier. Les bidonvilles situés dans les régions de Réghaïa et El Hamiz ont été endommagés du fait de l’infiltration des eaux et de la boue.

Bien que des dégâts graves n’aient pas été enregistrés, la panique était là et des familles ont dû passer plusieurs nuits dans l’expectative et la crainte du pire. Même sur les routes, la situation n’est guère meilleure.

Aux première gouttes de pluie, les embouteillages font tâche d’huile à travers le réseau routier d’Alger. Dans des zones reculées, la circulation devient carrément impossible ou dangereuse, en raison de l’état délabré des routes. Même les moyens de circulation modernes, tels que le tramway, deviennent parfois obsolètes. D’ailleurs, ces derniers jours, les usagers du tram ont été sérieusement pénalisés à cause des arrêts répétés dus à la pluie. Ce qui prouve, si besoin est, que le trajet du tramway a été réalisé sans que le risque d’inondations soit pris en considération. Sinon comment expliquer les mares d’eau qui se forment à plusieurs endroits et obligent ce moyen de transport à suspendre le service. Après les inondations de Bab El Oued en 2001, les autorités publiques ont promis de régler définitivement le problème d’évacuation des eaux. Bien que des projets d’une grande importance aient été réalisés, il n’empêche que tout n’est pas réglé, et le risque pourrait surgir à tout moment.