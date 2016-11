Alger: Evacuation d'un immeuble à Telemly après l'effondrement d'un mur de soutènement

Réagissez

Un vieil immeuble abritant 9 familles situé rue Blaise Pascal au quartier Telemly sur les hauteurs d'Alger, a été évacué et des mesures urgentes ont été prises après l'effondrement dimanche soir, d'un mur de soutènement du à un affaissement du sol, a annoncé lundi le président de l'APC d'Alger centre.

L'effondrement dimanche soir, d'une partie du mur de soutènement causé par des travaux d'extension effectués par une entreprise privée au niveau d'une maison et qui ont donné lieu à un affaissement du sol et endommagement de l'immeuble a exigé l'évacuation urgente des familles au nombre de 9, a déclaré sur place à l'APS M. Bettache.

Il a précisé également que des mesures préventives ont été prises immédiatement après l'incident et la commission d'expertise technique de la commune a procédé au constat des fissures et au recensement des dégâts causés, faisant remarquer qu'aucune fissure n'a été signalée.

En dépit des assurances reçues, les autorités locales ont opté pour l'évacuation de l'immeuble dans l'attente de l'évaluation technique de la commission d'expertise technique relevant des services de la wilaya pour arrêter des mesures de prise en charge des habitants, a-t-il encore souligné.

M. Bettache a précisé que ce matin, des travaux de renforcement du coté de l'affaissement avec 20 camions chargés de pierres pour soutenir le mur dans l'attente des resulatst du bureau d'expertise technique.

Il a indiqué que la plupart des accidents et affaissements enregistrés sont dus aux dépassements de certains habitants qui procèdent à des travaux d'extension ou d'aménagement de manière anarchique et sans consultation des services de la commune pour les accompagner à titre gratuit.

Il a fait remarquer qu'une décision de la wilaya a été prise auparavant pour geler toute opération d'aménagement et d'extension et interdire toute modification ou autres travaux dans les habitations situées au niveau du "quartier de Telemly" dont les immeubles remontent à plus de cent ans.

D'autre part, le président de l'APC d'Alger Centre a rassuré les habitants de Telemly sur tout risque d'affaissement, annonçant que toutes les mesures indispensables sont été arrêtées et que le dossier était suivi de près.

Il a rappelé que depuis deux ans, les immeubles classés dans la case rouge au nombre de 13, ont été éliminés et leurs habitants avaient bénéficié d'une opération de relogement programmé par la wilaya d'Alger pour mettre fin au logement précaire.

De son coté, le chargé de la communication au niveau des services de la protection civile de la wilaya d'Alger, Khaled Benkhalfallah, a affirmé que les agents de la protection se sont déplacés immédiatement et aux cotés des éléments de la sûreté nationale sur les lieux. Aucune victime n'a été déplorée, a-t-il ajouté.