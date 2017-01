Alger dort même durant le réveillon du Nouvel an

Réagissez

Le slogan «Alger qui ne dort pas» est loin d’être concrétisé. Contrairement à bien d’autres capitales du monde, Alger était quasiment vide durant la nuit du réveillon.

La fête du Nouvel An ne semble pas capter l’intérêt des responsables, et les citoyens sont du coup condamnés, volontairement ou non, à rester chez eux. Vers 16h, les centres commerciaux étaient encore bondés de monde. La frénésie des achats était à son comble. Mais à peine 23h sonnées, tout le monde était déjà chez lui. Les quelques familles ayant résisté aux bras de Morphée se sont rendues au nouveau jardin de Tafourah prendre des photos devant les arbres illuminés, plantés depuis plusieurs jours.

Faute de choix ils s’y sont rendus en nombre, avant de terminer la soirée à la maison face à la télévision. D’autres familles et groupes de jeunes étaient du côté des Sablettes. La plupart ont pris leur dîner sur place, profitant de la sécurité des lieux, mais sans plus. «Nous avons l’habitude de venir, ça n’a rien à voir avec la fête du Nouvel An. D’ailleurs rien d’exceptionnel n’a été programmé ici par les autorités», nous dira un père de famille. Selon des habitués des lieux, à 22h, plus personne ne sera là.

Le Sanctuaire des martyrs et Zéralda, lieux touristiques et de grande affluence, eux aussi, n’ont pas dérogé à la règle en l’absence d’activités et de programmes concoctés pour la circonstance. «Pour les plus aisés et les fêtards, des restaurants de luxe étaient bien au rendez-vous. Pour les citoyens, en l’absence d’espaces publics aménagés gratuitement et d’activités accessibles à tous, il vaut mieux s’abstenir, d’autant que l’année qui arrive est celle de l’austérité», souligne un citoyen rencontré à Alger-Centre. Notre interlocuteur n’a d’ailleurs pas manqué de relever qu’à la Grande-Poste, il n’y a plus rien. Pourtant, c’est un point de repère pour les Algérois et les étrangers en séjour en Algérie.

«De nombreuses familles voulaient veiller et fêter comme tout le monde, mais hélas, les responsables, qui appelaient les gens à sortir de nuit, ne font rien pour garder le centre-ville réveillé», s’indigne un jeune habitant. En l’absence d’endroits pour s’éclater, s’amuser et se rencontrer, les jeunes, dont l’énergie est débordante, ont, comme à l’accoutumée, mis en branle leur véhicule et ont fait le tour de la ville en klaxonnant, au moment même où le ciel était illuminé par des feux d’artifice à travers le monde.

Un semblant de mouvement qui a duré à peine quelques minutes avant que la capitale ne s’enfonce à nouveau dans sa nonchalance et son silence sidéral. Pourtant, faut-il préciser, les services de sécurité étaient là, en renfort, et veillaient sur la sécurité à travers les principales places, les routes et à côté des hôtels, des ambassades et des lieux de concentration d’habitants.