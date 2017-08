Réagissez

A la rue Larbi Ben M’hidi, au centre d’Alger, le stationnement anarchique est un éternel problème qui ne cesse de s’accentuer. Faute de parkings réglementés en nombre suffisants, des automobilistes n’hésitent pas à occuper la voie en attendant qu’une voiture à l’arrêt démarre et libère un espace pour stationner. En conséquence, des embouteillages se forment, des klaxons fusent de partout et la tension monte. Pour autant, cela ne dissuade nullement les automobilistes indélicats qui agissent souvent en complicité avec les parkingueurs.

Cette situation de blocage dure parfois des dizaines de minutes. Seul le passage des éléments de la Sûreté nationale est en mesure de libérer la voie. Ces scènes sont fréquentes dans bien d’autres rues. Au boulevard Mohamed V, à titre d’exemple, les policiers n’hésitent pas à sévir en retirant les papiers aux conducteurs et posant des sabots sur les véhicules.

Il n’empêche que le problème est en passe de devenir un véritable casse-tête, à l’origine de la plupart des embouteillages que connaît le centre de la capitale.