Alger by night : De nouvelles couleurs pour un nouveau décor

Réagissez

Depuis plusieurs semaines, la capitale change de visage la nuit pour une facette colorée, attirante et attractive.

Les nombreux ponts qui relient les communes ou les autoroutes sont éclairés par mille et une couleurs. Alger change de visage. A la nuit tombée, les automobilistes peuvent apprécier des couleurs intenses qui donnent du baume au cœur. Sur la route Moutonnière, le pont des Bananiers est illuminé par du bleu. Un peu plus bas au niveau de la Promenade des Sablettes, l’échangeur du Caroubier a également reçu son lot de couleurs et la passerelle qui sert aux milliers de piétons qui affluent toujours avec la Promenade est éclairée comme un véritable sapin, et ce n’est pas pour déplaire.

Bien au contraire, ces petites modifications esthétiques donnent une certaine note qui manquait, pour donner aux conducteurs qui s’aventurent sur les routes la nuit un plaisir de conduire. A Ben Aknoun, au niveau de l’ITFC, le pont reliant l’université à la ville est également éclairé. Les automobilistes qui passent par là déclarent qu’il s’agit d’une initiative qui n’est pas pour déplaire. «Toutes ces couleurs donnent au paysage nocturne une certaine beauté et font oublier les problèmes de la journée», déclare un jeune homme. Après le fameux S de Ben Aknoun, qui avait suscité l’intérêt du public il y a quelques semaines, l’embranchement de Aïn Allah flashe. En plus de l’éclairage, un ravalement de façades est en cours avec une nouvelle peinture et pour compléter le tout, des fresques murales réalisées par des artistes qui, d’après ce qu’on a vu, s’affairent pleinement à redorer les routes algéroises. Une automobiliste dit qu’il reste encore du travail a faire pour un confort optimal pendant la conduite, «le bitume et les nombreux nids-de-poule sont la priorité, mais l’initiative est tout de même appréciable», dit-elle, tout en souhaitant que ce travail continue.