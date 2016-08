Aïn Taya : La cité 120 Logements sans eau

Réagissez

Colère, incompréhension et protestation. Les habitants de la cité 120 Logements de Aïn Taya (Alger) crient à l’abandon. Ils ont de l’eau au robinet seulement deux ou trois heures par jour. La situation dure depuis déjà deux mois et les autorités concernées ne leur donnent aucune explication. «Nous sommes pieds dans l’eau et pendant tout l’été nous hésitons à descendre à la plage car nous n’avons pas d’eau pour nous doucher», témoigne une habitante. «Nous n’avons pas pu profiter de l’été. Nous reprendrons bientôt le travail sans avoir fait quoi que ce soit durant notre congé», explique aussi un habitant, qui voulait lancer des travaux de réaménagement. «Le pire, c’est qu’il ne s’agit pas des mêmes horaires pour pouvoir s’organiser. Nous avons de l’eau une heure par jour et parfois par manque de pression, rien n’arrive dans mes robinets, car j’habite au 4e étage», lance une autre résidante. En attendant le règlement de la situation, les vendeurs des jerricans font des affaires !