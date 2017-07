Réagissez

Les usagers des transports publics sur la ligne Aïn Naâdja-Bachdjarrah souffrent le martyre depuis le début de la saison estivale, en raison de l’absence quasi totale des transporteurs privés.

Et pour cause, ces derniers ont abandonné leur ligne, préférant faire de longs trajets vers d’autres wilayas. Le problème, apprend-on, n’est pas nouveau en cette période, mais cette année, les transporteurs ont «abusé», en l’absence de toute réaction de la part des responsables de la direction des transports.

«Pour aller vers la station Tennis de Bachdjerrah, j’ai dû attendre de 7 h jusqu’à 8 h 05», déclare un citoyen. Pis encore, le seul bus de passage après plus d’une heure d’attente, «était plein à craquer et ne voulait pas démarrer, profitant de l’occasion pour gagner plus», s’indigne notre interlocuteur.

A en croire des habitants, seulement deux à quatre bus assurent encore le service sur cette ligne. Les autres proposent leurs services aux familles et groupes d’amis voulant aller en excursion sur les plages, hammams et autres stations balnéaires dans d’autres wilayas. Des excursions qui durent plusieurs jours, synonymes d’absence sur les lignes pour lesquelles ils ont été initialement affectés. Bien que rien n’interdise cette activité, il n’en demeure pas moins qu’un minimum de conscience professionnelle doit prévaloir et l’obligation d’assurer un service normal est obligatoire.

Profitant de l’anarchie qui caractérise le transport public à Alger, la plupart des transporteurs ont ainsi déserté leurs lignes, au grand dam de leurs clients. Cette situation ne concerne pas que cette ligne. Au centre de la capitale, le manque de taxis est ressenti depuis le début de l’été. Renseignement pris, l’on apprend que de nombreux chauffeurs préfèrent faire des courses vers le littoral.