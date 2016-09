Aïn Benian : La salle omnisports toujours fermée

Réagissez

La commune de Aïn Benian, qui fait partie des communes à forte population possède une salle omnisports très fréquentée.

Cette dernière, qui devait être réhabilitée est fermée depuis le mois d’avril et il ne semble y avoir aucun changement, selon un père de famille dont les enfants font partie du club local. Cette fermeture a bloqué, selon notre interlocuteur, pas moins de 700 enfants qui pratiquaient des activités sportives, comme le basket-ball, le handball, la gymnastique et le karaté. Nous avons également appris que de nombreuses femmes étaient inscrites au club d’aérobie.

L’arrêt de la salle a également entraîné la perturbation des compétitions sportives qui se déroulaient à l’intérieur. En effet, plusieurs compétitions de handball et de volley-ball étaient organisées, ce qui créait de l’animation dans la commune. «Il n’y a pas personne dans la salle, cet arrêt peut provoquer des dégradations plus importantes», explique un habitué des lieux. Et d’affirmer : «Les parents ont peur de voir leurs enfants prendre un mauvais chemin à cause de l’inactivité.»