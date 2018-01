Aide aux sans-abri

Réagissez

Un communiqué de la sûreté de wilaya d’Alger portant sur les activités des cellules d’écoute et de prévention, en coordination avec les bureaux d’action sociale, a fait état de l’organisation de sorties nocturnes pour offrir des repas chauds aux nécessiteux et aux sans-abri à travers leur territoire de compétence, notamment Sidi M’hamed, Draria,

Chéraga et Rouiba, avec l’aide de médecins relevant du Service d’aide mobile d’urgence sociale et le transfert de certaines personnes vers des centres d’accueil, à l’exemple de celui pour femmes, à Réghaïa Plage.