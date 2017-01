Réagissez

Dans les 31 communes qui sont gérées par Extranet, il...

Dans les 31 communes qui sont gérées par Extranet, il n’existe plus de points noirs.

80% du territoire de la capitale sont couverts par Extranet. L’établissement a redonné à l’hygiène une nouvelle signification.

Ce n’est certainement pas le fruit du hasard si dans la plupart des communes de la capitale le tissu urbain a retrouvé une hygiène et une propreté permanentes. La mise en service de l’Epic de wilaya Extranet a amélioré de manière significative, non seulement le travail de la collecte des déchets ménagers, mais également la mise en place d’un système pour le tri sélectif.

Dans les 31 communes qui sont gérées par Extranet, il n’existe plus de points noirs. Toutes les décharges anarchiques qui pullulaient dans ces communes ont été éradiquées. Un système de veille a été mis en place par les responsables d’Extranet afin de maintenir un état d’hygiène et de propreté continu.

«Notre mission est le nettoiement, la collecte et le transport des déchets ménagers. Nous avons la charge de 31 communes, soit 80% de la superficie globale de la capitale, pour une population de 2,3 millions habitants. Nous couvrons ainsi 9 communes à l’est et 20 à l’ouest», confie de prime à bord Rachid Mechab, directeur général de l’Epic Extranet.

Tout au long de l’entretien que nous avons eu avec le premier responsable de l’Epic, ce dernier soulignera en permanence l’intérêt particulier que l’établissement porte à la ressource humaine. En somme, l’Epic, depuis sa mise en service, a mis en œuvre une véritable politique dans le domaine de la gestion du personnel, basée sur une méthodologie et une approche scientifiques. L’Epic compte nombre d’ingénieurs, de techniciens et de spécialistes qui travaillent en parfaite symbiose.

L’amélioration de l’hygiène et de la propreté dans la capitale est un problème réglé, du moins solutionné en grande partie, particulièrement dans les communes qui sont couvertes par Extranet. «Les efforts, qui ont été fournis ces trois dernières années, ont mis à nu une gestion des APC loin d’être efficace. La différence entre le travail qu’effectue Extranet et celui qui incombait aux APC par le passé est poignante. Notre quartier a retrouvé une hygiène parfaite.

La collecte des déchets ménagers se fait de manière régulière. Nous avons également bénéficié de bacs pour le tri sélectif que nous commençons à utiliser», soutien un habitant de la commune d’El Marsa, à l’est de la capitale. En sillonnant les artères et les venelles du chef-lieu de cette commune du littoral, nous sommes frappés par l’hygiène qui règne. La commune d’El Marsa illustre le niveau de propreté atteint par les agents d’Extranet qui, en plus du travail de la collecte qu’ils font, se consacrent également au travail de la communication et de sensibilisation.

A la pointe de la technologie

Extranet a mis en place des approches de gestion scientifique pour une meilleure maîtrise et une rationalisation des équipements. Cette innovation se traduit par la mise en place d’un système de gestion très moderne. Ce dernier englobe la géolocalisation, la télésurveillance et la gestion de la flotte. Un camion est suivi en temps réel par les ingénieurs d’Extranet, dans une salle digne des salles des grandes opérations. Toute panne, arrêt, déviation de l’itinéraire ou excès de vitesse est signalé. Une décision est prise en coordination avec les chefs d’unités et autres installés dans les circonscriptions administratives.

Pour renforcer le travail de collecte, Extranet va acquérir d’ici le mois de juin 120 véhicules, dont 70 bennes tasseuses, en plus du matériel existant, dont le nombre avoisine les 350 véhicules, dont 207 bennes tasseuses. D’après M. Mechab, Extranet va mettre en place des bacs dits «intelligents». Ils sont dotés de puces qui ont la capacité de relever des indices sur leur emplacement, leur charge, etc.

S’agissant du tri sélectif, les déchets «représentent une source importante pour le développement durable et la création d’emplois et génèrent une valeur ajoutée de près de 50 millions de dinars par an», a estimé M. Mechab. Pour ancrer la culture environnementale, Extranet adopte une nouvelle stratégie de communication basée notamment sur la sensibilisation à travers les différents supports, dont l’affichage dans les quartiers et les établissements scolaires.