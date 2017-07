Réagissez

De nouveaux bus pour couvrir les nouvelles lignes de la capitale

Le directeur général de l’Etusa déclare que son entreprise envisage de renforcer son parc roulant par l’acquisition de 280 nouveaux bus d’une valeur de près de 6 milliards de dinars.

L’Etablissement de transport urbain et suburbain (Etusa) envisage de renforcer son parc d’autobus à travers l’acquisition de 280 nouveaux bus d’une valeur de près de 6 milliards de dinars, a-t-on appris, hier, du directeur général de l’établissement. La stratégie de l’Etusa, pour le développement du transport public dans la capitale, vise à améliorer les prestations fournies aux citoyens à travers le renforcement de son parc d’autobus, soit par l’affrètement de bus auprès du secteur privé, ou par l’acquisition de nouveaux bus au profit de l’établissement, a déclaré Abdelkader Benmiloud à l’APS.

L’établissement œuvre pour le projet d’acquisition de 100 nouveaux bus à travers un marché d’une valeur de près de 3 milliards de dinars. Les procédures afférentes à ce projet ont été accomplies, en attendant l’approbation de la tutelle pour les accomplir en tant que marché de gré à gré, auquel s’ajoute un deuxième marché d’une valeur équivalente (3 milliards de dinars) qui permettra l’acquisition de 180 autres bus fabriqués par la Société nationale des véhicules industriels (SNVI).

Le plan d’action de l’établissement, qui s’attelle à intensifier son réseau dans la capitale, prévoit des projets d’acquisition d’autres bus supplémentaires de 20 à 25 sièges, le cahier de charges spécial à cette offre étant établi et les procédures nécessaires accomplies en attendant un financement adéquat avant son lancement, sachant que le coût de ce projet s’élève à 136 millions de dinars, précise M. Benmiloud.

Ces projets tendent à être «au diapason de la demande accrue» des autorités locales et des citoyens pour ouvrir d’autres nouvelles lignes de l’Etusa à travers les communes et les quartiers de la capitale, a indiqué M. Benmiloud, ajoutant que la mise en service progressive des nouveaux bus intervient pour renforcer et desservir le réseau et les lignes de transport, notamment dans les nouvelles cités d’habitation. Depuis novembre 2016, l’Etusa a renforcé son parc avec 300 bus, et ce, dans le cadre d’une location de 300 bus chez un opérateur privé.

La mise en service de ces derniers, au début de juillet, a déclenché une contestation des transporteurs contre «la compétition déloyale» exercée par l’opérateur public au niveau des lignes déjà saturées qui ne supportent plus de renforcement. M. Benmiloud a affirmé qu’en application des instructions de la direction des transports, un changement avait été opéré après cette contestation, en retirant 6 lignes relevant de l’Etusa, pour équilibrer l’offre et la demande au sein du secteur des transports tant publics que privés, indiquant que l’Etusa visait à promouvoir le service public et à assurer le transport vers les régions souffrant d’un manque flagrant en matière de moyens de transport.

Il est à noter que l’Etusa avait lancé un appel d’offres national durant le premier semestre de l’année 2015 pour louer des bus relevant du secteur privé et en bénéficier, cependant le projet n’a pas pu se concrétiser jusqu’à fin 2016, pour infructuosité, avant qu’un opérateur ne remporte l’appel d’offres, ce qui a permis la mise en service de 259 nouveaux bus au niveau de la capitale.

Ces bus ont permis de créer 700 postes d’emploi, un chiffre qui sera revu à la hausse avec la mise en service de nouveaux bus à l’avenir, dans le cadre des projets sus-mentionnés. Tous les bus loués dans le cadre de ce projet seront mis en service à la fin de l’année en cours, a-t-il indiqué. Le parc de l’Etusa représente 10% du secteur des transports à Alger, avec 303 bus destinés au transport public transportant plus de 3 millions de personnes entre habitants et visiteurs d’Alger.

Elle œuvre, à travers ces projets, à s’adapter au changement que connaît le plan de distribution des logements à Alger, notamment après le relogement de plus de 50 000 familles. L’Etusa offre ses services «exceptionnellement» en dehors d’Alger au profit des usagers du train Alger-Zéralda, entré en service ces derniers mois.

Il s’agit de 6 bus de l’Etusa qui démarrent de Zéralda vers la commune de Aïn Tagouraït (Tipasa), en passant par les communes suivantes : Fouka, Douaouda et Bouharoun. Cette ligne a été créée sur instruction du ministère des Transports pour garantir le déplacement des citoyens vers différentes destinations après leur arrivée à la gare ferroviaire de Zéralda.