Accidents de la circulation à Alger 2 décès et Plus de 300 blessés en 20 jours

La Protection civile de la wilaya d’Alger a enregistré 333 accidents de la circulation durant la période du 1er au 22 octobre. Ces accidents ont fait 309 blessés et causé le décès de deux personnes. L’hécatombe sur les routes continue de ravir des vies à la fleur de l’âge et d’endeuiller les familles. Le bilan de la Protection civile pour le mois de septembre n’est guère différent. Il fait ressortir un nombre tout aussi élevé d’accidents de la circulation routière, qui est de l’ordre de 561. Ces accidents ont engendré 511 blessés et fait 6 décès.